США и Турция обсудили приоритеты в отношении Сирии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Турция и США привержены принципу сохранения территориальной целостности Сирии, способной обеспечить стабильность и поддерживать добрососедские отношения в регионе, говорится в заявлении по итогам заседания турецко-американской рабочей группы по Сирии, сообщает Anadolu.

Межведомственные делегации на заседании, прошедшем в Вашингтоне, возглавили замминистра иностранных дел Турции Нух Йылмаз и замгоссекретаря США Кристофер Ландау.

"Делегации обсудили общие приоритеты в отношении Сирии, включая снятие санкций в соответствии с директивой президента Трампа, а также совместную борьбу со всеми формами терроризма", - говорится в заявлении.

Турция и США подтвердили единство подходов в вопросе построения стабильной Сирии, живущей в мире с собой и своими соседями, что откроет путь для возвращения миллионов перемещенных сирийцев на родину.

Делегации подтвердили приверженность принципу сохранения территориальной целостности Сирии. В документе отмечено, что "стабильная и единая Сирия, не предоставляющая убежища террористическим группировкам, будет способствовать укреплению региональной безопасности и процветания".

В конце ноября 2024 года вооруженные отряды сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января этого года был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

В середине марта президент США Дональд Трамп в рамках турне по Ближнему Востоку встретился в Саудовской Аравии с аш-Шараа. Встреча была организована наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Кроме того, в дистанционном формате к встрече присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Тогда же Трамп заявил о готовности отменить санкции против Сирии.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио выразил опасения, что новое сирийское правительство может в скором времени лишиться власти и что в стране может начаться гражданская война.

Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио заявил, что новые власти Сирии столкнулись с серьезными внутренними трудностями и потому "потенциальный коллапс, полномасштабная гражданская война могут наступить через несколько недель или несколько месяцев".

"Мы хотим помочь этим властям преуспеть, потому что альтернативой является полномасштабная гражданская война и хаос, которые, конечно же, могут дестабилизировать весь регион", - заявил госсекретарь.

По его словам, администрация Трампа позволит базирующимся в Турции американским дипломатам работать с сирийскими официальными лицами, чтобы определить, нужна ли им, в частности, гуманитарная помощь, а также помощь в улучшении работы правоохранительных органов.