В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

Демонтаж баннера "Свободу Самвелу Карапетяну" в Ереване Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В офисе компании "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти, проводятся обыски.

"В ереванском офисе "Ташир" проводятся обыски. Эти обыски не связаны с расследуемым против Самвела Карапетяна уголовным делом", - сообщили в Следственнном комитете (СК) республики армянским СМИ.

Между тем, премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что сотрудники компании "Электрические сети Армении", которые, оставив свое дело, занимаются политическими интригами, в июле будут уволены.

"Тех, которые принуждают сотрудников ЭСА участвовать в митингах, также будут судить. Сотрудники ЭСА, которые сопротивляются первым двум группам и остаются верными выполнению своих трудовых обязанностей, не столкнутся с какими-либо проблемами. Те, которые будут уволены с работы сейчас за несоблюдение требований первых двух групп, в июле будут восстановлены, им будет предоставлена невыплаченная зарплата", - заявил Пашинян.

Со своей стороны в Совете по защите Карапетяна заявили, что все сотрудники ЭСА, которым в неопределенном будущем будет угрожать увольнение по какой-то надуманной причине из-за их социальных или религиозных убеждений, могут быть уверены, что их нарушенные трудовые права будут восстановлены, а в это время они будут работать на равноценных условиях.

4 июля в Ереване планируется уличная акция по защите прав главы ГК "Ташир".

В Ереване Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти. Суд принял решение о двухмесячном аресте бизнесмена. Пашинян говорил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

Парламент Армении в среду принял в первом чтении поправки к ряду законов, предполагающих национализацию ЭСА.



