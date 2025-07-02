Поиск

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски
Демонтаж баннера "Свободу Самвелу Карапетяну" в Ереване
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В офисе компании "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти, проводятся обыски.

"В ереванском офисе "Ташир" проводятся обыски. Эти обыски не связаны с расследуемым против Самвела Карапетяна уголовным делом", - сообщили в Следственнном комитете (СК) республики армянским СМИ.

Между тем, премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что сотрудники компании "Электрические сети Армении", которые, оставив свое дело, занимаются политическими интригами, в июле будут уволены.

"Тех, которые принуждают сотрудников ЭСА участвовать в митингах, также будут судить. Сотрудники ЭСА, которые сопротивляются первым двум группам и остаются верными выполнению своих трудовых обязанностей, не столкнутся с какими-либо проблемами. Те, которые будут уволены с работы сейчас за несоблюдение требований первых двух групп, в июле будут восстановлены, им будет предоставлена невыплаченная зарплата", - заявил Пашинян.

Со своей стороны в Совете по защите Карапетяна заявили, что все сотрудники ЭСА, которым в неопределенном будущем будет угрожать увольнение по какой-то надуманной причине из-за их социальных или религиозных убеждений, могут быть уверены, что их нарушенные трудовые права будут восстановлены, а в это время они будут работать на равноценных условиях.

4 июля в Ереване планируется уличная акция по защите прав главы ГК "Ташир".

В Ереване Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти. Суд принял решение о двухмесячном аресте бизнесмена. Пашинян говорил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

Парламент Армении в среду принял в первом чтении поправки к ряду законов, предполагающих национализацию ЭСА.


Никол Пашинян Ереван Армения Самвел Карапетян Электрические сети Армении
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию "Электрических сетей"

Военные Израиля заявили о задержании на юге Сирии управляемой Ираном группы бойцов

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Цена нефти Brent подросла до $67,19 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 2 июля

Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе на 60 дней

Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе на 60 дней

Космический грузовик "Прогресс МС-29" затоплен в Тихом океане

Сенат США одобрил "большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана409 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });