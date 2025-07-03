Президенты РФ и США обсудили Иран, Сирию и Ближний Восток

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора подробно обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков журналистам.

По его словам, "с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами".

В ходе беседы президенты также затронули последнее развитие событий в Сирии. "И на этом направлении российская и американская стороны (...) будут продолжать диалог", - сказал Ушаков.