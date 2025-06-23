Путин отметил, что РФ предпринимает усилия для содействия иранскому народу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу в связи с обострением ближневосточного кризиса.

"Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал глава государства в ходе встречи в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Российский президент отметил при этом, что между двумя странами с давних времен сложились надежные отношения.

"У нас с Ираном давние добрые, надежные отношения", - сказал Путин.