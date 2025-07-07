Поиск

Трамп считает, что новая партия Маска может вызвать политический хаос в США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдет за тем, как его бывший сторонник предприниматель Илон Маск создает партию, которая может вызвать в стране политический хаос.

"Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "сошел с рельсов" и, по сути, попал за последние пять недель в железнодорожную катастрофу", - заявил Трамп в соцсети Truth Social, комментируя формирование бизнесменом новой политической партии.

Американский президент отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах - система, похоже, не предназначена для них".

"Единственное, на что способны третьи партии, - это на создание полной неразберихи и хаоса, а этого у нас достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли уверенность в себе и свой разум", - подчеркнул Трамп.

Накануне Маск объявил о создании "Партии Америки".

"С коэффициентом 2 к 1 вы хотите создать новую политическую партию, и вы ее получите (...). Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", - написал он в соцсети Х.

Маск объяснил формирование новой партии тем, что в настоящее время Соединенные Штаты живут в условиях "банкротства (...) в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

СМИ обратили внимание, что пока нет ясности в том, была ли партия официально зарегистрирована американскими избирательными органами, кто ее возглавит и какую форму она примет.

Маск был ключевым сторонником президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. Победив на выборах, Трамп назначил бизнесмена руководителем Департамента эффективности правительства.

В мае этого года у Маска начались острые разногласия с Трампом, предприниматель покинул Белый дом и публично раскритиковал планы президента по налогообложению и расходам. Претворивший эти планы в жизнь "большой красивый" закон был подписан Трампом 4 июля после острых дебатов в Конгрессе США.

США Дональд Трамп Илон Маск Партия Америки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров и гендиректор ВТО подтвердили необходимость реформирования организации

Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 июля

Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек

Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек

Маск объявил о создании "Партии Америки"

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

В Техасе подтверждена гибель 27 человек в результате наводнения

Дрон вновь сбросил пакет с краской на здание торгпредства РФ в Швеции

В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года

В Париже на Сене открылся купальный сезон впервые с 1923 года

В Турции задержали глав администраций трех крупных городов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6685 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });