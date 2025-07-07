Трамп считает, что новая партия Маска может вызвать политический хаос в США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдет за тем, как его бывший сторонник предприниматель Илон Маск создает партию, которая может вызвать в стране политический хаос.

"Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "сошел с рельсов" и, по сути, попал за последние пять недель в железнодорожную катастрофу", - заявил Трамп в соцсети Truth Social, комментируя формирование бизнесменом новой политической партии.

Американский президент отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах - система, похоже, не предназначена для них".

"Единственное, на что способны третьи партии, - это на создание полной неразберихи и хаоса, а этого у нас достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли уверенность в себе и свой разум", - подчеркнул Трамп.

Накануне Маск объявил о создании "Партии Америки".

"С коэффициентом 2 к 1 вы хотите создать новую политическую партию, и вы ее получите (...). Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", - написал он в соцсети Х.

Маск объяснил формирование новой партии тем, что в настоящее время Соединенные Штаты живут в условиях "банкротства (...) в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

СМИ обратили внимание, что пока нет ясности в том, была ли партия официально зарегистрирована американскими избирательными органами, кто ее возглавит и какую форму она примет.

Маск был ключевым сторонником президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. Победив на выборах, Трамп назначил бизнесмена руководителем Департамента эффективности правительства.

В мае этого года у Маска начались острые разногласия с Трампом, предприниматель покинул Белый дом и публично раскритиковал планы президента по налогообложению и расходам. Претворивший эти планы в жизнь "большой красивый" закон был подписан Трампом 4 июля после острых дебатов в Конгрессе США.