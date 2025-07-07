Белый дом объяснил паузу в поставках вооружений Киеву

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пауза в поставках вооружений Украине связана с пересмотром стратегии США военных поставок по всему миру, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Это стандартная проверка Пентагона всех вооружений, всей помощи и всей поддержки, которую США предоставляют всем странам и регионам мира, а не только Украине", - ответила она на вопрос о причине перерыва в поставках.

По словам Левитт, "когда министр обороны (Пит Хегсет - ИФ) занял должность, он поручил Пентагону провести эту проверку, чтобы удостовериться, что всё, что направляется за рубеж, соответствует интересам США".

"Это пауза взята с целью анализа, чтобы убедиться, что все, что Пентагон отправляет, соответствует интересам нашей армии", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.