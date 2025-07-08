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Politico узнала о возможном возобновлении поставок помощи Киеву из США после ряда встреч

Politico узнала о возможном возобновлении поставок помощи Киеву из США после ряда встреч
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская сторона может возобновить оказание части военной помощи Украине после ряда встреч представителей двух стран на этой неделе в Риме и Киеве, сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на источники.

"Приостановленные поставки некоторой американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и на Украине в течение недели", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что спецпосланник президента США Кит Келлог проведет встречу с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Риме, а затем, на этой или следующей неделе, проведет встречу в Киеве.

Согласно собеседникам Politico, США могут вскоре начать отправлять инженерное оборудование и некоторую бронетехнику на Украину. Точных временных рамок не приводится.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия.

"Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Дональд Трамп США Украина Италия Кит Келлог Рустем Умеров
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