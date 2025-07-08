Главу СД "Электросетей Армении" доставили в офис компании, где идут следственные действия

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы увезли племянника арестованного в Ереване российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна Нарека Карапетяна в здание офиса компании "Электрические сети Армении", где проводятся следственные действия, следует из кадров видеотрансляции армянских СМИ.

Нарек Карапетян является председателем совета директоров компании "Электрические сети Армении", которая входит в ГК "Ташир".

"По всей видимости, меня арестуют, но не знаю - за что. Возможно, потому что я участвовал в митинге (в поддержку арестованного Карапетяна - ИФ)", - сказал Карапетян журналистам.

По его словам, власти Армении пытаются всеми методами создать проблемы. "Обыски в компании "Электрические сети Армении" - тот же почерк. Они хотят создать проблемы", - отметил он.

В пресс-службе Следственного комитета Армении журналистам сообщали, что в доме Нарека Карапетяна проводятся неотложные следственные действия. С утра во вторник правоохранительные органы республики проводят обыски в ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

В Следственном комитете Армении заявили о проведении в компании "неотложных действий".

"В рамках уголовного производства, возбужденного Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета и Ереванским городским следственным управлением, проводятся неотложные следственные действия", - сообщили в Следственном комитете армянским СМИ.

3 июля парламент Армении принял поправки к ряду законов, позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении".

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний (ГК) "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

По данным армянских СМИ, с утра обыски проводятся также в доме Нарека Карапетяна.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал предприниматель.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью назвал это заявление угрозой стране. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. (...) Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. Он поручил правительству подсчитать ущерб, который нанесен абонентам "Элсетей Армении" в результате отключений электроэнергии и перепадов в напряжении.

ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Самвела Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

20 июня международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги ЗАО "Электрические сети Армении" - корпоративный рейтинг "Ba2" и рейтинг вероятности дефолта "Ba2-PD". Ранее прогноз по рейтингам был "стабильным".

Агентство отмечало, что рейтинги помещены в список Rating Watch Negative после сообщений о том, что премьер Армении предложил национализировать компанию и что арестован владелец ЭСА.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая армянский премьер выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.