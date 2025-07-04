В Армении суд оставил под стражей главу ГК "Ташир" Карапетяна

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции о двухмесячном аресте главы группы компаний "Ташир", российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на судебный департамент республики.

Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал предприниматель.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью назвал это заявление угрозой стране. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. (...) Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал он.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. Он поручил правительству подсчитать ущерб, нанесенный абонентам "Элсетей Армении" в результате отключений электроэнергии и перепадов в напряжении.

ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

20 июня международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) - корпоративный рейтинг "Ba2" и рейтинг вероятности дефолта "Ba2-PD". Ранее прогноз по рейтингам был "стабильным".

Агентство отмечало, что рейтинги помещены в список Rating Watch Negative после сообщений о том, что премьер Армении предложил национализировать компанию и что арестован владелец ЭСА.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая армянский премьер выступает с резкими заявлениями против Гарегина II и архиепископов.