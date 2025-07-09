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Рубио считает, что помощь Украине истощила оборонные запасы стран Европы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что европейские страны, поддерживая Украину, истощили оборонные запасы.

"Европа исчерпала скудные запасы вооружений для помощи Украине", - написал он в авторской колонке в журнале USA Today.

По словам Рубио, "совокупный военный потенциал Европы неуклонно снижался со времен окончания холодной войны, и теперь достиг уровня практически полной беспомощности".

"Нашим союзникам (по НАТО) необходимо восстановить возможности, которыми они на протяжении длительного времени пренебрегали - речь идет о воздушных перебросках, системах ПВО, артиллерии и системах контроля", - отметил Рубио.

Марко Рубио НАТО США Европа Украина
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