Рубио считает, что помощь Украине истощила оборонные запасы стран Европы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что европейские страны, поддерживая Украину, истощили оборонные запасы.

"Европа исчерпала скудные запасы вооружений для помощи Украине", - написал он в авторской колонке в журнале USA Today.

По словам Рубио, "совокупный военный потенциал Европы неуклонно снижался со времен окончания холодной войны, и теперь достиг уровня практически полной беспомощности".

"Нашим союзникам (по НАТО) необходимо восстановить возможности, которыми они на протяжении длительного времени пренебрегали - речь идет о воздушных перебросках, системах ПВО, артиллерии и системах контроля", - отметил Рубио.