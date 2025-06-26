Саммит ЕС призвал государства Евросоюза наращивать военную помощь Украине

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Евросовет призвал страны Евросоюза активнее оказывать Украине военную помощь.

"Европейский совет призывает государства-члены продолжать наращивать усилия по удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины, в частности, по поставке систем ПВО и противодроновых систем, а также крупнокалиберных боеприпасов, чтобы помочь Украине", - говорится в заключениях заседающего в четверг в Брюсселе саммита Европейского союза.

В документе подчеркивается "важность ускорения работы по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества и интеграции с европейской оборонной промышленностью".

В заключениях также содержится призыв к скорейшей реализации решений о помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.