Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если получит право отменять их

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении России, если в него будут внесены изменения, расширяющие полномочия президента в вопросе отмены мер, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Текущая версия законопроекта предусматривает микроконтроль Конгресса за решениями президента по внешней политике. (...) Для нас это неприемлемо. Администрация не собирается быть под микроконтролем Конгресса по вопросам внешней политики президента", - приводит издание слова высокопоставленного лица из администрации президента США.

В администрации хотели бы увидеть изменения в тексте законопроекта, которые укрепят полномочия главы государства, в частности, пункт о том, что, если Трамп решит отменить санкции, Конгресс не сможет на это повлиять.

Два источника из Белого дома подчеркнули, что такое условие является не только последствием желания Трампа ограничить контроль Конгресса над его внешней политикой, но и "открытой дверью" в случае потенциального успеха на переговорах с Москвой по украинскому вопросу.

При этом собеседник издания отметил, что концептуально американский президент открыт к идее подписания законопроекта.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций в отношении России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Изначально законопроект давал Трампу право освободить от санкций на 180 дней страны, закупающие российскую нефть или уран. Пересмотренный же законопроект позволит президенту США затем отложить санкции еще на 180 дней.

В среду Грэм заявил, что, по мнению Трампа, настал момент для активизации работы по новым американским санкциям в отношении России.

Во вторник президент США сказал, что всерьез рассматривает проведение через Конгресс законопроекта по новым санкциям в отношении РФ, подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от него.