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Рябков сказал, что РФ знает, как противостоять новым возможным санкциями США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия последовательно ведет курс на нормализацию отношений с США, а угроза новых санкций со стороны Вашингтона - момент важный, но не определяющий, Москва знает, как противостоять новым возможным санкциям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях - это не упрощает работу", - сказал Рябков журналистам в четверг.

Тем не менее, по словам замминистра, Россия "настойчиво, последовательно ведет курс на то, чтобы двигаться к нормализации отношений" с США.

"Есть в Вашингтоне, я бы назвал так - санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов, но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью", - заявил Рябков.

Он отметил, что "это, конечно, момент важный, но не определяющий".

"Мы знаем, как противостоять санкциям. Мы видим, что за последние годы отработаны инструменты, схемы, позволяющие, по большому счету, восполнять в значительной мере те или иные потребности за счет импортозамещения", - заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что "рост многих наших отраслей вызван именно этим".

"Будем здесь продолжать работу, а мы, как внешнеполитическое ведомство, будем по максимуму действовать в плане создания оптимальных условий для нашего внутреннего поступательного развития", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что всерьез рассматривает проведение через Конгресс законопроекта по новым санкциям в отношении РФ, подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от него.

"Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп может подписать законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении России, если в него будут внесены изменения, расширяющие полномочия президента в вопросе отмены данных ограничительных мер.


МИД РФ Сергей Рябков США
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