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"Коалиция желающих" будет готова действовать на Украине сразу после прекращения боев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЕСтраны, участвующие в "коалиции желающих" подготовилась для оказания поддержки Киеву в случае прекращения боевых действий на Украине, заявил в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон.

"У нас есть план, и мы готовы начать претворять его в жизнь в течение нескольких часов после вступления в силу перемирия", - сказал он на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

Стармер отметил, что планы по поддержке готовы и "нацелены на долгосрочную перспективу". Подробной информации о планах лидеры Франции и Великобритании не сообщили.

"Коалиция желающих" - объединение из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий.

Эммануэль Макрон Украина Великобритания Франция Кир Стармер
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