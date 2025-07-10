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Рубио назвал усиление санкций в отношении РФ одной из имеющихся у США опций

Рубио назвал усиление санкций в отношении РФ одной из имеющихся у США опций
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает введение новых санкций в отношении России как один из возможных вариантов, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио.

"Усиление санкций в отношении России является доступной опцией", - сказал Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что всерьез рассматривает проведение через Конгресс законопроекта по новым санкциям в отношении РФ, подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от него.

"Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп может подписать законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении России, если в него будут внесены изменения, расширяющие полномочия президента в вопросе отмены данных ограничительных мер.

Марко Рубио МИД РФ США Сергей Лавров Дональд Трамп
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