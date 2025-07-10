США считают невозможным решить украинский конфликт без коммуникации с Россией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Без прямой коммуникации с представителями российской стороны невозможно достичь мирного урегулирования на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США США Тэмми Брюс.

"Чтобы прийти к какому-либо взаимопониманию, соглашению, предпринять усилия, чтобы остановить боевые действия, необходимо вести диалог со всеми сторонами, по всем вопросам", - сказала она.

Брюс напомнила, что администрация предыдущего президента Джо Байдена избегала диалога с Россией на протяжении трех лет.

"Интерес президента США Дональда Трампа под номером один - остановить гибель людей. Он сделает всё возможное, чтобы остановить эту войну и все войны, которые он в силах остановить", - она.