Россия представила США ряд идей по урегулированию на Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона поделилась рядом соображений по поводу урегулирования ситуации на Украине, эти предложения переданы президенту США Дональду Трампу, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Россияне поделились некоторыми идеями, которые (госсекретарь США Марко Рубио - ИФ) передаст президенту, и, конечно, мы посмотрим, что он скажет", - сказала она на брифинге в четверг, комментируя прошедшую встречу Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Дипломат подчеркнула, что "президент - главный человек в принятии такого рода решения".

Брюс также напомнила, что ранее президент США выражал разочарование отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине.

"Мы надеемся, что это может измениться, намерены оставаться вовлечёнными и иметь возможность влиять на ситуацию", - подчеркнула дипломат.