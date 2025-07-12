Поиск

Канцелярия Нетаньяху выступила в его защиту после обвинений в The New York Times

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала пространное заявление, в котором раскритиковала газету The New York Times в связи с публикацией, обвиняющей израильского лидера в продолжении войны в секторе Газа.

Как пишет The Times of Israel, в заявлении говорится, что в материале The New York Times "пересказываются давно дискредитировавшие себя и лживые высказывания политических активистов, в которых порочится Израиль, его храбрый народ и его премьер-министр".

"Стратегические решения, принятые премьер-министром Нетаньяху и его кабинетом министров, привели Израиль к одному из величайших военных прорывов в истории", - подчеркивает канцелярия, ставя в заслугу главе правительства "успехи" в борьбе против ХАМАС в секторе Газа, операцию с подрывом пейджеров ливанского движения "Хезболла", убийства ряда лидеров ХАМАС и "Хезболлы" "и, прежде всего, решительные действия против иранской ядерной угрозы и угрозы наличия у Ирана баллистических ракет".

В документе отмечается, что благодаря усилиям Нетаньяху были освобождены 205 из 255 заложников, удерживаемых ХАМАС, и премьер "полон решимости добиться возвращения оставшихся 50 человек, из которых 20 живы".

"Премьер-министр Нетаньяху никогда не заботился о своем политическом выживании, а заботился о выполнении миссии своей жизни - обеспечении выживания и будущего единого еврейского государства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, The New York Times обвинила Нетаньяху в том, что ради собственного политического выживания он затягивал переговоры по сектору Газа, продолжал боевые действия даже тогда, когда израильское военное руководство не считало это необходимым, сорвал перемирие с ХАМАС, достигнутое в январе 2025 года.

The Times of Israel обратила внимание, что вскоре после публикации заявления на английском языке после полуночи в субботу канцелярия Нетаньяху удалила его без объяснения причин.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп рассматривает многомиллионные поставки вооружений Украине

ВСУ к концу месяца могут получить ракеты большой дальности по германо-украинскому проекту

Православная церковь празднует День святых Петра и Павла

Православная церковь празднует День святых Петра и Павла

Что произошло за день: пятница, 11 июля

Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Текущий год может стать рекордным по притоку нелегалов в Великобританию

Volkswagen и SAIC закроют завод в китайском Нанкине

Дипломатическое противостояние

Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Песков назвал Мерца сторонником конфронтации с Россией

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6711 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });