Канцелярия Нетаньяху выступила в его защиту после обвинений в The New York Times

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала пространное заявление, в котором раскритиковала газету The New York Times в связи с публикацией, обвиняющей израильского лидера в продолжении войны в секторе Газа.

Как пишет The Times of Israel, в заявлении говорится, что в материале The New York Times "пересказываются давно дискредитировавшие себя и лживые высказывания политических активистов, в которых порочится Израиль, его храбрый народ и его премьер-министр".

"Стратегические решения, принятые премьер-министром Нетаньяху и его кабинетом министров, привели Израиль к одному из величайших военных прорывов в истории", - подчеркивает канцелярия, ставя в заслугу главе правительства "успехи" в борьбе против ХАМАС в секторе Газа, операцию с подрывом пейджеров ливанского движения "Хезболла", убийства ряда лидеров ХАМАС и "Хезболлы" "и, прежде всего, решительные действия против иранской ядерной угрозы и угрозы наличия у Ирана баллистических ракет".

В документе отмечается, что благодаря усилиям Нетаньяху были освобождены 205 из 255 заложников, удерживаемых ХАМАС, и премьер "полон решимости добиться возвращения оставшихся 50 человек, из которых 20 живы".

"Премьер-министр Нетаньяху никогда не заботился о своем политическом выживании, а заботился о выполнении миссии своей жизни - обеспечении выживания и будущего единого еврейского государства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, The New York Times обвинила Нетаньяху в том, что ради собственного политического выживания он затягивал переговоры по сектору Газа, продолжал боевые действия даже тогда, когда израильское военное руководство не считало это необходимым, сорвал перемирие с ХАМАС, достигнутое в январе 2025 года.

The Times of Israel обратила внимание, что вскоре после публикации заявления на английском языке после полуночи в субботу канцелярия Нетаньяху удалила его без объяснения причин.