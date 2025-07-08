Трамп и Нетаньяху обсудят возможности перемирия в Газе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках визита в Вашингтон обсудит с президентом США Дональдом Трампом обеспечение прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.

Трамп подтвердил тему предстоящей встречи на заседании кабинета министров во вторник.

"Мы будем говорить почти исключительно о Газе", - отметил американский президент.

"Нам нужно это решить. Газа - это трагедия. Нетаньяху хочет это решить, я хочу, и другая сторона, думаю, тоже", - добавил Трамп.

Нетаньяху в беседе с журналистами со своей стороны сообщил, что обсудит с Трампом обеспечение прекращения огня в Газе.

"Обе стороны должны договориться. Надеюсь, мы дойдем до финиша. Чем меньше я буду об этом говорить публично, тем лучше", - заявил израильский премьер.

Израильская газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху сообщает, что встреча состоится в Белом доме в 16:30 по вашингтонскому времени (23:30 по Москве).

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что согласно новому предложению США по прекращению огня в секторе Газа израильские заложники ХАМАС должны быть освобождены поэтапно в течение 60 дней.

По данным источников, сделка повлечет за собой освобождение 10 оставшихся в живых заложников и возвращение 18 тел, все еще удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 53 тыс. человек. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.