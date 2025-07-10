США ввели санкции против спецдокладчика ООН по правам человека в Газе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против спецдокладчика ООН по правам человека в секторе Газа Франчески Альбанезе, сообщает сайт Белого дома.

"Сегодня в соответствии с указом президента Трампа о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) я ввожу санкции против спецдокладчика ООН по вопросу о положении в сфере прав человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, по правам человека Франчески Альбанезе", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По утверждению Рубио, Альбанезе взаимодействовала с МУС "с целью расследования, ареста, задержания или уголовного преследования граждан США или Израиля без согласия этих двух стран". "При этом ни США, ни Израиль не являются участниками Римского статута, что делает такие действия грубым нарушением суверенитета обеих стран", - подчеркивается в сообщении.

Также госсекретарь обвинил Альбанезе в "неприкрытом антисемитизме, поддержке терроризма и нескрываемом презрении к США, Израилю и странам Запада".

The New York Times отмечает, что в обращении к совету ООН по правам человека 3 июля Альбанезе назвала ситуацию в Газе "одним из самых жестоких геноцидов в истории" и возложила ответственность за это на Израиль.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Были убиты более 1200 человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 53 тысячи человек, но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

В феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, подсудными ему являются совершившие геноцид или военные преступления.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.