Нетаньяху заявил о выдвижении Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам, что номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира и вручил ему копию письма о выдвижении его кандидатуры.

"Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить", - заявил израильский премьер.

Он сказал также, что под руководством Трампа, по его мнению, Израиль может достичь мира "со всем Ближним Востоком".

Это включало бы в себя предоставление палестинцам возможности самостоятельно управлять страной, сохраняя при этом вопросы безопасности под постоянным контролем Израиля, пояснил Нетаньяху.

Трамп, выступая перед журналистами, сказал, что выдвижение его кандидатом на получение Нобелевской премии мира стало для него новостью.

"В ваших устах это звучит очень многозначительно", - сказал он израильскому лидеру.