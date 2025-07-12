Москва предостерегает США, Южную Корею и Японию от злоупотребления отношениями против КНДР и РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве с пониманием и уважением относятся к осуществлению КНДР своей ядерной программы, причины этого понятны, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Военное строительство вокруг КНДР с участием США, Южной Кореи и Японии ведется, и мы предостерегаем от того, чтобы злоупотреблять этими отношениями для их выстраивания против кого бы то ни было, включая РФ и КНДР", - сказал он на пресс-конференции в северокорейском Вонсане.

"Технологии, которые КНДР использует, (...) мы уважаем действия КНДР. Мы понимаем причины, по которым они осуществляют свою ядерную программу", - подчеркнул Лавров.