Лавров заявил, что РФ и КНДР услышали заявления Трампа о готовности возобновить контакты с КНДР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Москва и Пхеньян услышали заявления президента США Дональда Трампа о готовности возобновить контакты с Северной Кореей, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Президент трамп высказывался за возобновление контактов между КНДР и США, в том числе, на высшем уровне. Мы это услышали, наши друзья это тоже услышали. Пока это все", - сказал он на пресс-конференции в Вонсане, отвечая на вопрос, обращался ли Вашингтон за посредничеством Москвы для налаживания контактов с Пхеньяном.