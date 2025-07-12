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В Новой Каледонии договорились о будущем институциональном обустройстве территории

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Политические силы французской заморской территории Новая Каледония подписали в субботу "историческое соглашение" об институциональном будущем этого особого административно-территориального образования, передает BFMTV.

"Историческое соглашение подписано", - цитирует канал коммюнике противников независимости территории, участвовавших со 2 июля в проходивших во Франции переговорах с сепаратистами об институциональном обустройстве Новой Каледонии.

Соглашение было достигнуто после провала переговоров об определении нового статуса Новой Каледонии, проходивших в мае. Соглашение еще должно быть ратифицировано в Новой Каледонии представителями различных делегаций.

Стороны пришли к соглашению более чем через год после ожесточенных беспорядков весной 2024 года, в результате которых погибли 14 человек и был нанесен ущерб на миллиарды евро. Они произошли на фоне протестов против плана расширения избирательного корпуса на провинциальных выборах Новой Каледонии. Этот план был оспорен сторонниками независимости, обвинившими французское правительство в стремлении нанести ущерб электорату коренного населения канаков.

По мнению противников независимости, заключенное соглашение укрепляет "роль Франции в Новой Каледонии, сохраняя за государством полномочия в сфере безопасности, правосудия, обороны и денежного обращения".

В то же время противники независимости говорят о своих уступках, включая "преобразование сообщества Новая Каледония в государство, интегрированное в состав французской нации и закрепленное в Конституции", а также "создание каледонского гражданства, неотделимого от французского".

Новая Каледония - это особое административно-территориальное образование Франции, архипелаг, расположенный в Тихом океане. Власть Парижа в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.

Новая Каледония Франция
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