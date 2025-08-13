Сепаратисты Новой Каледонии отвергают соглашение с Парижем о будущем архипелага

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Главное движение за независимость Новой Каледонии - Социалистический фронт национального освобождения канаков (FLNKS) - подтвердил, что отклоняет соглашение с Францией, предусматривающее частичную независимость заморской территории.

"Решение было принято в субботу на чрезвычайном съезде этого движения и подтверждено в среду на пресс-конференции в Нумеа (столице архипелага - ИФ)", - передаёт телеканал BFMTV.

Подписанное 12 июля в пригороде Парижа Буживале соглашение предусматривало, в частности, создание "государства Новая Каледония" с суверенными полномочиями (валюта, правосудие, полиция). Речь, согласно комментариям противников независимости, шла о "преобразовании сообщества Новая Каледония в государство, интегрированное в состав французской нации и закреплённое в Конституции", а также о "создании каледонского гражданства, неотделимого от французского".

Генеральный секретарь партии Каледонский союз и член политбюро FLNKS Доминик Фоши заявил, что движение "официально отклоняет проект буживальского соглашения в связи с его несовместимостью с основами и достижениями нашей борьбы".

Это соглашение не предусматривало проведение ещё одного референдума о независимости Новой Каледонии, чего прежде всего и требовали сторонники независимости. Это вызвало волну возмущения среди политических активистов, выступающих за независимость региона.

"Это категорический отказ (...) Мы призываем наших активистов мирно, но твёрдо сказать государству "стоп", если оно попытается это навязать", - заявила представитель Трудовой партии Мари-Пьер Гуайеш.

Как сообщает BFMTV, министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс объявил о намерении отправиться на следующей неделе в Новую Каледонию, чтобы попытаться спасти соглашение, которое он называл "историческим компромиссом".

Соглашение было достигнуто после провала переговоров об определении нового статуса Новой Каледонии, проходивших в мае. Оно должно было быть ратифицировано в Новой Каледонии представителями различных делегаций.

Стороны пришли к этому соглашению более чем через год после ожесточённых беспорядков весной 2024 года, в результате которых погибли 14 человек и был нанесён ущерб на миллиарды евро. Беспорядки сопровождали протесты против плана расширения избирательного корпуса на провинциальных выборах Новой Каледонии. Этот план был оспорен сторонниками независимости, обвинившими французское правительство в стремлении нанести ущерб электорату коренного населения канаков.

Новая Каледония - это особое административно-территориальное образование Франции, архипелаг, расположенный в Тихом океане. Власть Парижа в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.