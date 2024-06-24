Стычки сепаратистов с полиций произошли в Новой Каледонии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Напряженная ситуация сохраняется на французской заморской территории Новая Каледония, где в ночь на понедельник возобновились столкновения сепаратистов с силами порядка. Об этом сообщают СМИ Франции со ссылкой на верховный комиссариат.

По информации BFMTV, ряд государственных зданий, включая помещение муниципальной полиции и одну из мэрий, были подожжены минувшей ночью, многочисленные стычки произошли в столице Новой Каледонии Нумеа по мере нарастания беспорядков после полутора месяцев напряженности.

"Ночь была тревожной и отмечена волнениями по всей территории, включая острова Пен и Маре, что потребовало вмешательства многочисленных подкреплений. Были нападения на полицию, умышленные поджоги и баррикады", - цитирует телеканал опубликованное в понедельник коммюнике верховного комиссариата.

В понедельник утром многие школы закрылись из-за вспышки насилия.

Беспорядки в особом французском административно-территориальном образовании Новая Каледония начались 13 мая на фоне протестов сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы. Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей – канаков, и тем самым усилит влияние Парижа.

В ходе этих событий погибли девять человек, включая двух жандармов. Архипелагу нанесен огромный ущерб, оцениваемый в более чем миллиард евро.

В конце мая президент Франции Эммануэль Макрон посетил Новую Каледонию. Он призвал к "возвращению к спокойствию и порядку", чтобы можно было возобновить переговоры о будущем территории, заверил, что не хочет, чтобы реформа электората была введена силой, и пообещал чрезвычайную помощь гражданам и предприятиям в связи с ущербом от беспорядков.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.