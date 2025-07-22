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JPost сообщила, что Трамп больше не станет призывать Иран к переговорам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп более не считает необходимым участие Ирана в переговорах по ядерной программе, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

"Возникнет такое желание - им будут рады. Но умолять, пытаться уговорить их мы не станем", - приводят собеседники газеты слова Трампа из частных бесед.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил Le Monde, что США в случае возобновления переговоров по иранской ядерной программе должны гарантировать неприменение военной силы.

"В первую очередь США должны изменить поведение и более не наносить удары по Ирану, тогда переговоры могут продолжиться", - говорил министр.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

США 22 июня также нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня.

Иранские власти на протяжении многих лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Аббас Аракчи Дональд Трамп Иран Израиль США
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