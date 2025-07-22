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В США заявили о готовности вести прямые переговоры с Ираном

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон готов вести прямые переговоры с Ираном, заявила во вторник на брифинге представитель госдепа Тэмми Брюс.

"Мы готовы говорить с иранцами напрямую, а также находимся в координации с партнерами по Евротройке (Великобритания, Германия, Франция)", - сказала она.

Брюс процитировала президента США Дональда Трампа, который заявлял, что иранцы лишь выиграют от переговоров, и что у иранского руководства существует окно возможностей для выбора пути мира и процветания.

В то же время ранее во вторник израильская газета Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источники, что Трамп более не считает необходимым участие Ирана в переговорах по ядерной программе.

"Возникнет такое желание - им будут рады. Но умолять, пытаться уговорить их мы не станем", - приводят собеседники газеты слова Трампа из частных бесед.

Вашингтон Иран США Дональд Трамп Тэмми Брюс
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