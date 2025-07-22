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Иран не исключает в будущем прямых переговоров с США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в будущем Тегеран может рассмотреть вариант прямых переговоров с США, но пока не готов.

"Не сейчас", - сказал Аракчи в интервью Fox News, отвечая на вопрос о готовности к прямым переговорам с США.

"Но возможно в будущем. Все будет зависеть от того, готовы ли Соединенные Штаты быть с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и на основе взаимных интересов", - отметил он.

По его словам, предыдущий опыт переговоров с американцами не был "удовлетворительным" для Ирана, поэтому на данный момент Тегеран настроен скептически.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Иранские власти много лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Иран Аббас Аракчи США переговоры
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