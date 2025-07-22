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Трамп заявил, что США готовы ударить по Ирану снова, если потребуется

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - США в случае необходимости готовы нанести удары по ядерным объектам Ирана еще раз, заявил президент США Дональд Трамп.

"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи о ядерных объектах Ирана: "Ущерб очень серьезный, они разрушены". Конечно, это так, как я уже сказал, и мы сделаем это снова, если потребуется", - написал Трамп в соцсети The Truth.

Президент США также отметил, что телеканал CNN должен "немедленно уволить своего фальшивого репортера" и "извиниться" перед ним и пилотами, которые "уничтожили ядерные объекты Ирана".

Ранее глава МИД Ирана в интервью телеканалу Fox News признал, что ядерные объекты Ирана в результате удара США были "серьезно повреждены".

"Степень повреждения в настоящее время оценивается (...). Но, насколько я знаю, они серьезно повреждены", - отметил он.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Впоследствии телеканал CNN распространил сообщение, что, по предварительной оценке разведуправления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы. The New York Times написала, что удары отбросили ядерную программу Ирана менее, чем на шесть месяцев.

Трамп назвал эти сообщения ложными и обвинил указанные СМИ в "попытке принизить значение одного из самых успешных военных ударов в истории". По его словам, основные ядерные объекты Ирана полностью уничтожены.

США Дональд Трамп Иран
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