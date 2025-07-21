В Тегеране представители Ирана, Китая и России обсудят иранский атом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Представители Ирана, Китая и России 22 июля обсудят в Тегеране тему иранской ядерной программы, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Переговоры Ирана с США пока не планируются, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле 25 июля состоятся переговоры по ядерной программе между представителями Ирана, Великобритании, Франции и Германии.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

По сообщениям источников Axios, европейцы планируют попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций, если предпримет шаги, которые докажут мирный характер его ядерной программы.