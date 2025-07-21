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В Тегеране представители Ирана, Китая и России обсудят иранский атом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Представители Ирана, Китая и России 22 июля обсудят в Тегеране тему иранской ядерной программы, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Переговоры Ирана с США пока не планируются, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле 25 июля состоятся переговоры по ядерной программе между представителями Ирана, Великобритании, Франции и Германии.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

По сообщениям источников Axios, европейцы планируют попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций, если предпримет шаги, которые докажут мирный характер его ядерной программы.

Иран МИД США Китай Исмаил Багаи
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