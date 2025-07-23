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Иран готов вернуться к переговорам с США при определенных условиях

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Иран готов вернуться за стол переговоров с США "чем скорее, тем лучше", но сначала должен получить гарантии, что новый раунд не будет прикрытием для дальнейших военных действий, сообщает портал Axios в среду.

"В прошлом месяце американские чиновники обсуждали даты будущих переговоров с Тегераном, одновременно координируя военные планы с Израилем. Хотя Тегеран знает, что ему нужно вести переговоры с США, чтобы добиться снятия санкций и избежать новых, мы прямо говорим о том, что не доверяем США", - приводит портал слова заместителя главы иранского МИД Казема Гарибабади.

Недоверие к США называется в статье одной из причин, почему представители Тегерана не соглашаются вести прямые переговоры с американской стороной.

В пятницу в Стамбуле запланированы переговоры Ирана и "Евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по вопросу санкций. США и "Евротройка" совместно определили конец августа в качестве крайнего срока для введения ответных мер, если к этому времени соглашение между США и Ираном не будет достигнуто.

Гарибабади ранее отмечал, что предстоящие переговоры будут иметь "важное, но не решающее значение", так как "время еще есть".

Срок действия санкций истекает в октябре, но европейцы, как ожидается, поднимут вопрос о возможности продления этого срока. Они хотят добиться того, чтобы Тегеран предпринял шаги для возобновления работы инспекторов МАГАТЭ на иранских ядерных объектах и, возможно, перевез запасы высокообогащенного урана в другую страну.

Ранее Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после атак Израиля и США на его ядерные объекты в июне. Тегеран раскритиковал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отказ осудить эти атаки, предположив, что у него были политические мотивы.

Иран США МАГАТЭ
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