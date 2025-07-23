В Ереване прокомментировали решение международного суда по национализации ЭСА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В пресс-службе правительства Армении прокомментировали заявление Совета по защите бизнесмена Самвела Карапетяна о том, что Карапетян и его семья выиграли в Стокгольме экстренное арбитражное дело, возбужденное ими против правительства Армении в связи со спором о компании "Электрические сети Армении".

В правительстве заявили, что рамки рассмотренных по неотложному делу вопросов отличается от целей решения о назначении временного управляющего и рамок действий, которые должен осуществить последний.

"В частности, цель назначения временного управляющего заключается, среди прочего, в следующем: предотвращение рисков преднамеренного создания энергетического кризиса, обеспечение общественного порядка, устранение возможных рисков, угрожающих государственной безопасности, исключение сокрытия злоупотреблений в ЭСА и предотвращение дальнейших злоупотреблений", - заявили в правительстве.

Отмечается также, что, "уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений".

Защита Карапетяна ранее напомнила, что семья бизнесмена инициировала арбитражное дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в порядке, установленном соглашением о поощрении и защите инвестиций между правительством Армении и правительством Республики Кипр, подписанным 18 января 1995 года.

По данным Совета по защите, 22 июля срочный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал Армению воздержаться от применения недавно принятых положений законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), а также от дальнейших шагов по изъятию ЗАО ЭСА.

"Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер обеспечения, поскольку действия Республики Армения "вызывают серьезные сомнения относительно соблюдения Республикой Армения соглашения о взаимной защите инвестиций, действующего между Арменией и Кипром". Арбитраж также отметил, что "при отсутствии срочных мер обеспечения истцам будет сложно получить полную компенсацию своих убытков, если они потеряют контроль над компанией или, что еще хуже, перестанут быть ее владельцами". Решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Республики Армения", - сообщил Совет по защите Карапетяна и отметил, что в рассмотрении дела участвовал представитель правительства Армении.

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний "Ташир". Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited. ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Самвела Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

3 июля парламент Армении принял поправки к законам "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике", позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении".

18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг назначила временного управляющего компанией ЭСА, им стал Романос Петросян, который днем ранее был снят с должности главы государственной контрольной службы Армении.