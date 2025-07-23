Источник сообщил о двусторонней встрече глав делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.

"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров. Об этом "Интерфаксу" сказал источник, знакомый с подготовкой встречи.