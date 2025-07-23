В Турции заявили о готовности содействовать возможному перемирию РФ и Украины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Турция готова содействовать перемирию в случае, если Россия и Украина придут к соответствующим договоренностям, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Если стороны проявят волю в направлении перемирия, у нас существует инфраструктура по контролю этого механизма", - сказал Фидан, открывая третий раунд переговоров России и Украины в составе делегаций.

Кроме того, отметил Фидан, Анкара готова содействовать в вопросе обмена пленными между Киевом и Москвой.

Глава МИД Турции подчеркнул, что в ходе первых двух раундов переговоров были достигнуты хорошие результаты. "С точки зрения гуманитарной, радуемся, что обмен пленными воспринимается мировым сообществом очень позитивно", - сказал Фидан, отметив также важность обмена сторонами меморандумами.

В ходе третьего раунда переговоров Турция ожидает, что стороны проявят готовность к содержательному разговору, добавил он.

Первый раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая.

По его итогам глава делегации России Владимир Мединский заявил, что "в целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты". Он сообщил, что Россия и Украина в ближайшие дни масштабно обменяются пленными - тысяча на тысячу человек и представят своё видение возможного прекращения огня. Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами двух государств.

По договоренностям, достигнутым во время второго раунда переговоров 2 июня, стороны договорились по гуманитарным вопросам - обмену "всех на всех" подлежали две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

16 июня Мединский сообщил, что стороны наладили срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Он также сказал, что по состоянию на 16 июня, украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, а с той стороны получено 78 погибших российских военных.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что Россия готова передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.

Буквально накануне третьего раунда российско-украинских переговоров Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена двоих российских военнослужащих, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, отметив, что это произошло в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, накануне третьего раунда переговоров, отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи, сказал: "Пока, естественно, об этом говорить вряд ли возможно. Нужно посмотреть, естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты (меморандумов - ИФ) диаметрально противоположны".