США активизируют проверку работы страховщиков с программой Medicare Advantage

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти США активизируют проверку практик работы страховщиков с программой Medicare Advantage, пишет Market Watch.

Федеральное агентство, отвечающее за программы Medicare and Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS), анонсировала "существенное расширение" аудиторских мероприятий, которое включает привлечение порядка 2 тыс. новых сотрудников.

Агентство намерено проверить все контракты в рамках Medicare Advantage за период с 2018 года по конец 2024 года.

Страховые компании, участвующие в программе Medicare Advantage, получают дополнительные выплаты за обслуживание более тяжелых пациентов, что создает финансовую мотивацию для фиксации дополнительных диагнозов, отмечает газета The Wall Street Journal.

"Мы полны решимости искоренить мошенничество, растраты и злоупотребления во всех федеральных медицинских программах, - заявил глава CMS Мехмет Оз. - Мы ценим работу, которую выполняет Medicare Advantage, но пришло время, чтобы CMS проинспектировала реализацию программы и убедилось в том, что компании правильно выставляют счета государству за предоставляемое пациентам страховое покрытие".

Котировки акций компаний, работающих с Medicare Advantage, снижаются в четверг. Стоимость бумаг UnitedHealth Group Inc. опустилась на 1,3%, Humana Inc. - на 5%, CVS Health Corp., владеющей страховщиком Aetna Inc. - на 2%.