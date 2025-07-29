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UnitedHealth во II квартале увеличила выручку на 13%, дала слабый прогноз

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group во втором квартале 2025 года получила выручку выше ожиданий, однако скорректированная прибыль и годовой прогноз их не оправдали.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $3,41 млрд, или $3,74 в расчете на акцию, по сравнению с $4,11 млрд, или $4,54 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета единовременных факторов сократилась до $4,08 в расчете на акцию c $6,8 на бумагу годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась на 12,9% в годовом выражении, до $111,62 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль страховщика на уровне $4,48 на акцию при выручке в $111,5 млрд.

Выручка страхового бизнеса компании увеличилась на 16,6% - до $86,1 млрд, выручка подразделения Optum, занимающегося предоставлением технологических и консультационных услуг в сфере медицинского страхования, повысилась на 6,9% - до $67,2 млрд.

Объем собранных премий в минувшем квартале вырос на 14,3% - до $87,91 млрд.

По итогам 2025 года UnitedHealth ожидает выручку в размере $445,5-448 млрд (консенсус - $448,9 млрд) и скорректированную прибыль на уровне не менее $16 на акцию (консенсус - $20,64 на акцию). В мае компания временно отозвала прогноз.

США UnitedHealth
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