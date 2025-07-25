Президент Израиля осудил намерение Макрона признать палестинское государство

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Признание Францией государства Палестина не поможет решить конфликты на Ближнем Востоке, заявил в пятницу президент Израиля Ицхак Герцог.

"Инициатива президента Франции не приведет к миру на Ближнем Востоке. Это не поможет избавиться от угрозы терроризма. И, что самое важное, это точно не поможет вернуть заложников домой быстрее", - написал он в социальной сети X.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

По мнению Макрона, признание палестинского государства является "единственным способом удовлетворить законные чаяния как израильтян, так и палестинцев" и должно быть "достигнуто как можно быстрее".

Такой шаг осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио. При этом французского президента поддержали Испания, Саудовская Аравия и Иордания.