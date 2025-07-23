Иран согласился в ближайшие недели принять делегацию МАГАТЭ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Иран готов в ближайшие недели принять делегацию МАГАТЭ для обсуждения "нового механизма" отношений с организацией, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на замглавы МИД страны Казема Гарибабади.

"Делегация прибудет в Иран, чтобы обсудить механизм (отношений - ИФ), но не для посещения ядерных объектов", - заявил Гарибабади в беседе с журналистами во время визита в Нью-Йорк.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

25 июня иранский парламент проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 июня сообщил об одобрении документа Советом стражей конституции - надпарламентским органом, который подтвердил конституционность принимаемых законодательных актов, и объявил о вступлении указа в силу.

Документ, в частности, предусматривает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества республики с МАГАТЭ.