В Бангкоке считают необходимым разрешить ситуацию на границе с Камбоджей мирным путем

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Таиланд настаивает на мирном урегулировании конфликта на границе с Камбоджей, в то время как столкновения продолжаются уже третий день подряд и расширяются в южном направлении.

"Таиланд подтверждает готовность решать споры мирными средствами в соответствии с нормами международного права", - заявил в субботу министр иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса, слова которого цитирует агентство EFE.

Накануне пограничное командование Таиланда объявило военное положение в восьми округах провинций Чантхабури и Трат, которые расположены на границе с Камбоджей.

По последним данным, за три дня противостояния Таиланд потерял убитыми 19 человек (13 гражданских и шесть военных), а Камбоджа - 13 человек (восемь гражданских и пять военных).

Как сообщалось, в четверг утром в пограничной тайской провинции Сурин рядом с древним храмом Та Муен Том, принадлежность которого оспаривают обе страны, начались вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Стороны выступили с взаимными обвинениями в провоцировании конфликта.

Накануне премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о согласии властей Таиланда и Камбоджи на прекращение огня на границе.