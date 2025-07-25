В МИД Таиланда заявили, что в целом согласны с предложением о прекращении огня с Камбоджей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В МИД Таиланда заявили, что Бангкок устраивает поступившее от Малайзии предложение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей.

"Правительство Королевства Таиланд выражает признательность премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму за предложение о прекращении огня, с которым в Таиланде в целом согласны и в дальнейшем учтут", - говорится в заявлении дипломатического ведомства в соцсети Х.

В то же время таиландские власти подчеркнули необходимость учета текущей ситуации при прекращении боевых действий и отметили, что обмен ударами пока не прекратился.

"Приходится констатировать, что в течение дня военные Камбоджи продолжили наносить неизбирательные удары по территории Таиланда. Всякое прекращение боевых действий должно основываться на текущей оперативной обстановке (...) Камбоджа на данный момент действует недобросовестно и продолжает подвергать гражданских лиц опасности", - заявили в МИД.

По информации западных СМИ, в пятницу Таиланд и Камбоджа продолжили интенсивный обмен артиллерийскими ударами. По последним данным, в ходе столкновений между двумя странами погибли 15 человек - 14 в Таиланде, один - в Камбодже.

Власти Таиланда сообщили, что провели эвакуацию почти 140 тыс. человек из приграничных районов на фоне эскалации.

Ранее Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджой, отозвал из страны своего посла и вызвал посла Камбоджи в МИД в связи с взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. В ответ Камбоджа заявила о снижении дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого уровня и отозвала всех камбоджийских сотрудников из своего посольства в Таиланде.

После этого в ночь на четверг на границе между двумя странами начались боестолкновения. Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.