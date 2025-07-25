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В Минобороны Камбоджи обвинили Таиланд в военных преступлениях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Камбоджийская сторона обвинила Таиланд в совершении военных преступлений в ходе столкновений на границе, сообщают в пятницу азиатские СМИ со ссылкой на Минобороны Камбоджи.

"Эти агрессивные действия являются жестокими и бесчеловечными. Они нарушают международное право, в том числе конвенцию по кассетным боеприпасам", - заявил представитель ведомства, генерал-лейтенант Мали Сочхеата.

Он добавил, что Таиланд "демонстрирует неуважение к основам гуманитарных норм".

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Ранее в Королевской армии Таиланда назвали действия Камбоджи "варварскими". Тайские военные обвинили Камбоджу в использовании "мирных людей в качестве щитов" при размещении тяжелого вооружения в жилых районах.

По последним данным, в ходе столкновений между двумя странами погибли 15 человек - 14 в Таиланде, один - в Камбодже.

Власти Таиланда сообщили, что провели эвакуацию почти 140 тыс. человек из приграничных районов на фоне эскалации.

Ранее Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджой, отозвал из страны своего посла и вызвал посла Камбоджи в МИД в связи с взрывом камбоджийской мины, при котором пострадали пять солдат армии Таиланда.

В ответ Камбоджа заявила о снижении дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого уровня и отозвала всех камбоджийских сотрудников из своего посольства в этой стране.

После этого на границе между двумя странами начались боестолкновения. Обе страны обвиняют друг друга в начале эскалации.

Камбоджа Таиланд
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