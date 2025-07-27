Рубио заявил, что хочет видеть конкретные действия по украинскому регулированию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хочет добиться завершения украинского кризиса, но считает, что телефонных переговоров для этого недостаточно, нужны конкретные шаги, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Президент ясно дал понять, что пора действовать", - сказал Рубио в эфире Fox News.

Он отметил, что "хорошие телефонные беседы" с президентом России не дают результата, чем Трамп разочарован и теряет терпение.

По словам госсекретаря, Трамп считает, что, хотя украинский кризис - "не его война", он хотел бы ее прекращения.