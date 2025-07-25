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Трамп подтвердил возможность вторичных санкций против РФ при отсутствии прогресса по Украине

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что по-прежнему допускает вариант с введением вторичных санкций против России в случае отсутствия успехов с урегулированием ситуации на Украине.

"Мы посмотрим на полную картину и, вероятно, мы введем вторичные санкции", - ответил Трамп на вопрос журналиста, приближаются ли США к моменту принятия таких санкций.

Американский президент напомнил, что ранее, 14 июля, он дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.

Трамп не стал отвечать на вопрос о том, запланирована ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Президент США заявил ранее в июле, что Вашингтон может ввести вторичные 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней.

Дональд Трамп США Украина Владимир Путин
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