Поиск

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда
Мальчик в бомбоубежище в округе Кантхаралак в Таиланде
Фото: Ploy Phutpheng/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Малайзии выполнят роль посредника на запланированных на понедельник переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом, заявил глава малазийского МИД Мохамад Хасан.

"Стороны полностью доверяют Малайзии и попросили, чтобы мы были посредниками", - приводит его слова в воскресенье агентство EFE. Хасан после телефонных разговоров с главами МИД Таиланда и Камбоджи отметил, что все стороны согласились, что привлекать дополнительно другие страны к процессу урегулирования не нужно.

В миреЛидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили готовность к встрече для перемирияЧитать подробнее

Ранее стало известно, что премьер Камбоджи Хун Манет и и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай проведут в понедельник встречу в Малайзии, в ходе которой попытаются найти решение длящемуся несколько дней вооруженному конфликту.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Малайзия Таиланд Камбоджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

Что случилось этой ночью: cуббота, 27 июля

Хегсет приветствовал готовность стран Балтии увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили готовность к встрече для перемирия

Рубио заявил, что Трамп хочет видеть конкретные действия по украинскому регулированию

Рубио заявил, что Трамп хочет видеть конкретные действия по украинскому регулированию

Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи в сектор Газа

Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи в сектор Газа

Что произошло за день: суббота, 26 июля

Трамп сообщил о попытке урегулировать конфликт Камбоджи с Таиландом

Трамп сообщил о попытке урегулировать конфликт Камбоджи с Таиландом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6826 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2317 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });