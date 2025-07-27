Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Мальчик в бомбоубежище в округе Кантхаралак в Таиланде Фото: Ploy Phutpheng/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Малайзии выполнят роль посредника на запланированных на понедельник переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом, заявил глава малазийского МИД Мохамад Хасан.

"Стороны полностью доверяют Малайзии и попросили, чтобы мы были посредниками", - приводит его слова в воскресенье агентство EFE. Хасан после телефонных разговоров с главами МИД Таиланда и Камбоджи отметил, что все стороны согласились, что привлекать дополнительно другие страны к процессу урегулирования не нужно.

Ранее стало известно, что премьер Камбоджи Хун Манет и и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай проведут в понедельник встречу в Малайзии, в ходе которой попытаются найти решение длящемуся несколько дней вооруженному конфликту.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.