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В ХАМАС выразили удивление выходу Израиля из переговоров по Газе

Движение осуждает возобновление доставки гумпомощи в анклав по воздуху

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Выход Израиля из переговоров по прекращению огня в секторе Газа удивил ХАМАС, заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.

"Мы согласились со значительной частью предложений посредников, и они сообщили нам о положительных отзывах сионистской оккупации. Мы были удивлены, что оккупанты вышли из переговоров", - цитируют заявление аль-Хайя арабские СМИ.

По его словам, в последнем раунде переговоров был достигнут "явный прогресс".

Лидер ХАМАС в палестинском анклаве отметил, что нет смысла продолжать переговоры в условиях "разрушений и голода".

"Реальный шаг - открыть контрольно-пропускные пункты и обеспечить достойное оказание помощи нашему народу", - подчеркнул он.

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Между тем ХАМАС выступило с заявлением, в котором осудило решение израильского правительства возобновить доставку гуманитарной помощи по воздуху и создать коридоры для гуманитарных поставок в сектор Газа как "не более чем формальный и вводящий в заблуждение шаг, направленный на то, чтобы обелить свой имидж в глазах всего мира".

Как пояснили в движении, решение Израиля "ставит под угрозу жизнь гражданских лиц и унижает их достоинство, вместо того чтобы обеспечить им защиту и всестороннюю помощь".

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен уступать на переговорах с ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль по-прежнему намерен добиться всех целей военной кампании в секторе Газа, в том числе вернуть всех заложников.

В четверг стало известно, что Нетаньяху отозвал израильских переговорщиков из Катара для консультаций. США также отозвали делегацию из Дохи. По данным некоторых израильских СМИ, речь может идти о попытке оказать давление на ХАМАС.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.

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