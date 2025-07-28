США могут предложить соглашение по освобождению всех заложников в Газе и прекращению огня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Белом доме рассматривают возможность предложить Израилю и ХАМАС двустороннее соглашение для освобождения оставшихся заложников и прекращения конфликта, пишет The Jerusalem Post.

"Несколько членов администрации президента США Дональда Трампа считают, что наступило время предложить всеобъемлющее соглашение, которое приведет к освобождению всех заложников и прекращению войны, - заявил источник издания. - Всем ясно, что добиться двустороннего согласия на заключение такой сделки проблематично".

По информации The Jerusalem Post, чиновники в Израиле рассматривают возможность выдвижения ультиматума ХАМАС: согласиться на сделку или столкнуться с последствиями.

В течение последних двух дней продолжались контакты между Израилем, ХАМАС и посредниками - Египтом и Катаром, с целью возобновления переговоров. За это время спецпосланник Трампа Стив Уиткофф несколько раз встречался с высокопоставленными чиновниками Катара на Сардинии.

Несмотря на то, что израильская переговорная группа на прошлой неделе вернулась на родину, по словам источников, она продолжает поддерживать постоянный контакт с посредниками.

Отвечая на международную критику в воскресенье, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль должен продолжать поставлять в Газу минимальные объемы гуманитарных грузов, чтобы достичь двух целей: уничтожить ХАМАС и добиться освобождения заложников.