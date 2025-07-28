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США израсходовали около 25% ракет ПРО THAAD при отражении ударов Ирана по Израилю

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США потратили около 25% запасов ракет для систем ПРО THAAD в ходе ирано-израильского конфликта, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников CNN, на отражение ударов Ирана по Израилю было выпущено около ста (по другим данным - 150) противоракет.

CNN отмечает, что "использование столь большого количества ракет-перехватчиков в столь короткий срок истощило дорогостоящий актив и свидетельствует о дефиците поставок". По данным телеканала, в прошлом году американский ВПК произвел лишь 11 новых систем THAAD, а согласно бюджетной смете Пентагона на 2026 год, в текущем финансовом году ожидается получение еще лишь 12.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем, 22 июня, США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

Система THAAD способна перехватывать баллистические ракеты средней и меньшей дальности скоростью от 2700 до 2800 м/с; дальность и высота перехвата - до 200 км. Каждая батарея оснащена 6 пусковыми установками и 48 ракетами-перехватчиками.

THAAD Израиль Иран США
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