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Более 900 человек погибли в Иране в ходе конфликта с Израилем

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ирано-израильский конфликт унес жизни 935 человек в Иране, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на информацию местных СМИ.

Ранее иранская сторона объявляла, что боевые действия привели к гибели более 600 человек в Иране.

Однако в СМИ не уточняется, сколько среди погибших военных и гражданских лиц. Среди жертв - 38 детей и 132 женщины.

В свою очередь Израиль сообщал о гибели 28 человек за 12 дней обмена ударами.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. В ответ Иран выпустил по Израилю более 550 баллистических ракет, большая часть которых была перехвачена, однако оставшиеся нанесли ущерб в различных районах.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

Хроника 13 – 30 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп Израиль Иран США
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