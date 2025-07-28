Поиск

Шефчович считает прорывным соглашение ЕС и США по тарифам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович, возглавлявший делегацию Евросоюза на переговорах по пошлинам с США, назвал прорывом достигнутое накануне в Шотландии соглашение между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и американским президентом Дональдом Трампом.

"Если бы мне нужно было охарактеризовать это соглашение между ЕС и США одним предложением, я бы сказал, что оно возрождает стабильность и открывает путь к стратегическому сотрудничеству (...) Его стоимость в $1,7 трлн подчеркивает, насколько многое было поставлено на карту", - заявил еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, торговая война как альтернатива такому решению "может показаться кому-то привлекательной, но она влечет за собой серьезные последствия".

"Введение пошлин в размере не менее 30% фактически остановит нашу трансатлантическую торговлю, поставив под угрозу почти 5 млн рабочих мест, включая рабочие места в малом и среднем бизнесе", - пояснил Шефчович.

Он отметил, что в ЕС разделяют цель реиндустриализации экономики США, поскольку сами преследуют такую же. "Именно поэтому соглашение предусматривает значительный список товаров, к которым обе стороны будут применять нулевую ставку пошлин, если это отвечает нашим общим интересам в укреплении торговли. Важно отметить, что этот список открыт для дальнейших дополнений", - сказал член ЕК.

В Евросоюзе также считают, что "некоторые аспекты глобальной торговой политики нуждаются в фундаментальных изменениях". В частности, "избыток нерыночных мощностей в равной степени разрушает сталелитейную промышленность ЕС", отметил Шефчович.

"Именно поэтому соглашение открывает чёткие перспективы совместных действий в области стали, алюминия, меди и их производных в рамках того, что я называю "альянсом металлов", фактически создавая совместную защиту вокруг наших экономик посредством тарифных квот на исторически высоком уровне с предоставлением преференциального режима. Мы также выработаем общий подход к борьбе против экономик, являющихся источниками избыточных мощностей. Более того, мы снижаем пошлины на наши автомобили с нынешних 27,5% до 15%, позволяя европейским автопроизводителям расширять поставки из США", - сообщил он.

Он напомнил, что соглашение также предусматривает "стратегические закупки газа, нефти, атомной энергии и американских ИИ-чипов".

"Цель заключается в укреплении нашего технологического преимущества на взаимовыгодной основе. В целом, это соглашение должно принести значимую и взаимную выгоду, и я надеюсь, что оно станет ступенькой к более широкому соглашению о торговле и инвестициях между ЕС и США в будущем, а также будет способствовать нашим совместным усилиям по решению насущных глобальных проблем, таких как столь необходимая реформа ВТО", - заявил Шефчович.

ВТО Евросоюз США Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп Марош Шефчович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Малайзии заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны на немедленное прекращение огня

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 июля

КНДР не заинтересована в контактах с Южной Кореей

Обострение палестино-израильского конфликта

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии, есть пострадавшие

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Что произошло за день: воскресенье, 27 июля

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6831 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2321 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });