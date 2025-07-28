Шефчович считает прорывным соглашение ЕС и США по тарифам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович, возглавлявший делегацию Евросоюза на переговорах по пошлинам с США, назвал прорывом достигнутое накануне в Шотландии соглашение между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и американским президентом Дональдом Трампом.

"Если бы мне нужно было охарактеризовать это соглашение между ЕС и США одним предложением, я бы сказал, что оно возрождает стабильность и открывает путь к стратегическому сотрудничеству (...) Его стоимость в $1,7 трлн подчеркивает, насколько многое было поставлено на карту", - заявил еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, торговая война как альтернатива такому решению "может показаться кому-то привлекательной, но она влечет за собой серьезные последствия".

"Введение пошлин в размере не менее 30% фактически остановит нашу трансатлантическую торговлю, поставив под угрозу почти 5 млн рабочих мест, включая рабочие места в малом и среднем бизнесе", - пояснил Шефчович.

Он отметил, что в ЕС разделяют цель реиндустриализации экономики США, поскольку сами преследуют такую же. "Именно поэтому соглашение предусматривает значительный список товаров, к которым обе стороны будут применять нулевую ставку пошлин, если это отвечает нашим общим интересам в укреплении торговли. Важно отметить, что этот список открыт для дальнейших дополнений", - сказал член ЕК.

В Евросоюзе также считают, что "некоторые аспекты глобальной торговой политики нуждаются в фундаментальных изменениях". В частности, "избыток нерыночных мощностей в равной степени разрушает сталелитейную промышленность ЕС", отметил Шефчович.

"Именно поэтому соглашение открывает чёткие перспективы совместных действий в области стали, алюминия, меди и их производных в рамках того, что я называю "альянсом металлов", фактически создавая совместную защиту вокруг наших экономик посредством тарифных квот на исторически высоком уровне с предоставлением преференциального режима. Мы также выработаем общий подход к борьбе против экономик, являющихся источниками избыточных мощностей. Более того, мы снижаем пошлины на наши автомобили с нынешних 27,5% до 15%, позволяя европейским автопроизводителям расширять поставки из США", - сообщил он.

Он напомнил, что соглашение также предусматривает "стратегические закупки газа, нефти, атомной энергии и американских ИИ-чипов".

"Цель заключается в укреплении нашего технологического преимущества на взаимовыгодной основе. В целом, это соглашение должно принести значимую и взаимную выгоду, и я надеюсь, что оно станет ступенькой к более широкому соглашению о торговле и инвестициях между ЕС и США в будущем, а также будет способствовать нашим совместным усилиям по решению насущных глобальных проблем, таких как столь необходимая реформа ВТО", - заявил Шефчович.